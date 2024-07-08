Энтузиасты на время сделали электрокар Tesla… дизельным

Это третий эксперимент команды по превращению электрокара в гибридный автомобиль, но раньше минусом был резкий запах топлива в салоне. В последнем эксперименте запах устранили путём установки самодельной трёхкамерной выхлопной системы. За счёт установки двигателя в багажнике, а радиатора охлаждения вместо штатного радиатора Tesla, в машине во время движения увеличился поток воздуха, в итоге улучшив производительность.

На этом дизель-электрическом гибриде блогеры проехали порядка 5630 км, израсходовав 288 литров «солярки». Расход топлива на 100 км составил 5,1 литров.

Как рассказали энтузиасты, в пути не обошлось без проблем. Среди них засоренные топливные фильтры, утечка масла, повреждение шлангов системы охлаждения.