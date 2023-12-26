Эта игрушечная модель Ferrari 296 GT3 стоит дороже вашего настоящего авто

Откройте двери, и вас встретит детализированный интерьер с ремнями, переключателями, ручками и рулевым колесом Ferrari, украшенным кнопками. Хотя вы не сможете увидеть двигатель V6 с двойным турбонаддувом под герметичным капотом, внимание к деталям не имеет себе равных.

Amalgam планирует выпустить всего 199 экземпляров этих 296 GT3, каждый из которых может быть настроен в соответствии с предпочтениями покупателя, включая определенные цвета Ferrari. Однако за такую эксклюзивность придется заплатить немалую цену — 18 090 долларов.

Вопрос: вы бы потратились на это миниатюрное чудо или предпочли бы полноразмерный автомобиль?