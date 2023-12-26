Эта игрушечная модель Ferrari 296 GT3 стоит дороже вашего настоящего авто

Эта игрушечная модель Ferrari 296 GT3 стоит дороже вашего настоящего автоА вы бы потратили 18090 долларов на это чудо?
Amalgam представила свое последнее творение — потрясающую копию Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8, настолько детализированную, что вы можете принять ее за настоящую. Каждый сантиметр, от крыльев до гоночных шин Pirelli, отражает реальные CAD-данные Ferrari. На создание этого коллекционного шедевра, выполненного с высочайшей точностью, ушло 3 000 часов, а на сборку каждой модели — еще 300 часов.
Откройте двери, и вас встретит детализированный интерьер с ремнями, переключателями, ручками и рулевым колесом Ferrari, украшенным кнопками. Хотя вы не сможете увидеть двигатель V6 с двойным турбонаддувом под герметичным капотом, внимание к деталям не имеет себе равных.
Amalgam планирует выпустить всего 199 экземпляров этих 296 GT3, каждый из которых может быть настроен в соответствии с предпочтениями покупателя, включая определенные цвета Ferrari. Однако за такую эксклюзивность придется заплатить немалую цену — 18 090 долларов.
Вопрос: вы бы потратились на это миниатюрное чудо или предпочли бы полноразмерный автомобиль?