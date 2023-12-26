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Авто
00:02, 26 декабря 2023
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Эта игрушечная модель Ferrari 296 GT3 стоит дороже вашего настоящего авто

А вы бы потратили 18090 долларов на это чудо?

Amalgam представила свое последнее творение — потрясающую копию Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8, настолько детализированную, что вы можете принять ее за настоящую. Каждый сантиметр, от крыльев до гоночных шин Pirelli, отражает реальные CAD-данные Ferrari. На создание этого коллекционного шедевра, выполненного с высочайшей точностью, ушло 3 000 часов, а на сборку каждой модели — еще 300 часов.

Откройте двери, и вас встретит детализированный интерьер с ремнями, переключателями, ручками и рулевым колесом Ferrari, украшенным кнопками. Хотя вы не сможете увидеть двигатель V6 с двойным турбонаддувом под герметичным капотом, внимание к деталям не имеет себе равных.

Amalgam планирует выпустить всего 199 экземпляров этих 296 GT3, каждый из которых может быть настроен в соответствии с предпочтениями покупателя, включая определенные цвета Ferrari. Однако за такую эксклюзивность придется заплатить немалую цену — 18 090 долларов.

Вопрос: вы бы потратились на это миниатюрное чудо или предпочли бы полноразмерный автомобиль?

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#автомобиль
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#игрушки
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