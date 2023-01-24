Это, конечно, далеко не Tesla: опубликовано «живое» фото планшета в Lada Vesta NG

К сожалению, итоговый вариант устройства вызывает больше вопросов, чем восхищения или интереса. Не в последнюю очередь из-за того, что внешне оно напоминает дешёвую подделку, нежели оригинал с рендеров производителя.

Ещё из интересного можно отметить то, что планшет не будет встроен в переднюю панель автомобиля - его установят на подставке, с каким-то разъёмом сбоку.