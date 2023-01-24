Авто
16:00, 24 января 2023
1 мин.

Это, конечно, далеко не Tesla: опубликовано «живое» фото планшета в Lada Vesta NG

И смех, и грех

В Сети появился пост, в котором инсайдеры раскрыли сравнение официального рендера большого планшета новой Lada Vesta NG с реальным фото девайса.

Это, конечно, далеко не Tesla: опубликовано «живое» фото планшета в Lada Vesta NG

Фото: VK / RCInews

К сожалению, итоговый вариант устройства вызывает больше вопросов, чем восхищения или интереса. Не в последнюю очередь из-за того, что внешне оно напоминает дешёвую подделку, нежели оригинал с рендеров производителя.

Ещё из интересного можно отметить то, что планшет не будет встроен в переднюю панель автомобиля - его установят на подставке, с каким-то разъёмом сбоку.

Это, конечно, далеко не Tesla: опубликовано «живое» фото планшета в Lada Vesta NG

VK / RCInews

Важно уточнить, что данным планшетом будут оснащаться только старшие версии Lada Vesta NG, которые завод пока не выпускает даже в тестовом режиме.

По мнению некоторых специалистов, Lada Vesta NG с функцией планшета - это большой шаг вперед в технологиях для автопроизводителя, направленный на улучшение потребительского опыта.

Источник:VK / RCInews
Теги:
#авто
,
#Россия
,
#LADA
Новости партнеров
Новости партнеров