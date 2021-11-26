Это не дрон, а летающая машина. И она разгоняется до 90 км/ч

Это не дрон, а летающая машина. И она разгоняется до 90 км/чВыглядит, конечно, очень необычно
Для того, чтобы создать запоминающееся нечто, производитель машин объединился с дизайнерской фирмой TheArsenale из Майами. В итоге они создали концепт огромного то ли квадрокоптера, то ли автомобиля, вдохновлённого легендарным Renault 4.
Назвали летающую новинку AIR4. Его создание же приурочили к 60-летию классического автомобиля Renault.
AIR4 — это символ независимости и свободы, мы понимаем, что движение на дорогах увеличивается, а над ними много свободного места.
Материалом для создания корпуса аппарата выбрали углеродное волокно. Внутри летающей машины разместили батарею на 22 000 мАч, при этом суммарная ёмкость источника питания составляет 90 000 мАч.
Сообщается, что AIR4 способен взлетать на высоту 700 м и развивать скорость до 90 км/ч или 25 м/c.