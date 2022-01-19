Этот автомобиль способен майнить криптовалюту

Spiritus - это трехколесный двухместный электромобиль. Спереди он выглядит как автомобиль, а сзади - как байк.

Криптовалютная инфраструктура под названием Daymak Nebula включает в себя бортовой графический процессор, встроенный в приборную панель Spiritus. Отсюда владелец может добывать криптовалюту. Кошелек под названием Nebula Wallet доступен через приложение, в котором владелец автомобиля может собирать прибыль от майнинга, а также покупать или продавать криптовалюту.