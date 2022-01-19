Этот автомобиль способен майнить криптовалюту

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Этот автомобиль способен майнить криптовалютуИ не только
Компания Daymak, крупнейший дистрибьютор и разработчик легких электромобилей в Канаде, заявила, что ее электрокар Spiritus способен добывать криптовалюту во время зарядки.
Spiritus - это трехколесный двухместный электромобиль. Спереди он выглядит как автомобиль, а сзади - как байк.
Криптовалютная инфраструктура под названием Daymak Nebula включает в себя бортовой графический процессор, встроенный в приборную панель Spiritus. Отсюда владелец может добывать криптовалюту. Кошелек под названием Nebula Wallet доступен через приложение, в котором владелец автомобиля может собирать прибыль от майнинга, а также покупать или продавать криптовалюту.
Большинство людей водят машину один час в день, и она обесценивается на глазах. А в нашем случае мы хотим использовать это свободное время для добычи криптовалют, таких как Ethereum.
Альдо Байоччи
Исполнительный директор Daymak inc
Источник: The Next Web