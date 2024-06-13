Европа отгородилась от китайских электромобилей новой пошлиной. Но для Tesla спецусловия

Автомобили SAIC, владеющей брендом MG, получат максимальный тариф, тогда как Geely будет облагаться 20%, а BYD — 17.4%. Tesla, имеющая гигафабрику в Шанхае, может запросить индивидуально рассчитанную ставку пошлины.

ЕС уже импортировал около 440 000 китайских электромобилей за последние 12 месяцев на сумму €9 млрд, и прогнозируется, что в этом году каждый четвертый проданный электромобиль будет произведен в Китае.

Для тех, кто не попал под расследование ЕС, тариф будет до 21%, но они могут запросить пересмотр для снижения ставки.

Решение о пошлинах принято после расследования, выявившего, что китайские электромобили получают выгоду от несправедливого субсидирования. США также повысили свои тарифы на китайские авто с 25% до 100%.