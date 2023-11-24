Европейцы зарегистрировали больше электромобилей, чем дизельных машин

Причём снижение регистраций электрокаров соревнуется именно с дизельными автомобилями, количество регистраций которых по сравнению с электрическими машинами снизилось вдвое.

На данный момент электромобили по востребованности оказались на третьем месте после бензиновых машин и гибридных версий.