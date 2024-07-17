«Европейская Tesla» изобрела руль-штурвал для электромобилей будущего

Дизайн напоминает штурвальную систему Tesla, но с уникальными функциями. Этот штурвал управляет как рулем, так и ускорением и торможением, заменяя традиционные педали.

Для ускорения нужно нажимать на штурвал, а для торможения – тянуть его на себя.