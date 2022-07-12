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Европейские автомобили, выпущенные после 2024 года, будут автоматически снижать скорость на участках с ограничениями

Либо всячески надоедать автовладельцу, пока это не произойдёт
Накануне Евросоюз внедрил новые нормы. Согласно ним автопроизводители будут обязаны оснащать все новые авто, которые выйдут после 2024 году, интеллектуальной системой ограничения скорости.
Европейские автомобили, выпущенные после 2024 года, будут автоматически снижать скорость на участках с ограничениями

Сообщается, что новые правила коснутся и рестайлингов уже существующих моделей автомобилей. Разумеется, для ряда производителей это станет определённой трудностью.

Внедрение ISA (интеллектуальной системой ограничения скорости — прим. редакции) — это огромный шаг вперёд в области безопасности дорожного движения, который может значительно снизить дорожно-транспортный травматизм и смертность. У производителей автомобилей теперь есть возможность максимально использовать потенциал ISA для создания более безопасных дорог для всех.

Евросоюз

Отметим, что на данный момент предлагается несколько вариантов того, как именно будет реагировать машина на нарушение скоростного режима автомобилем. Будет как принудительный сброс скорости, так и обыкновенное звуковое оповещение и вибрация. Выбор конкретного метода воздействия на автовладельцев останется за автопроизводителями.

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