Европейские автомобили, выпущенные после 2024 года, будут автоматически снижать скорость на участках с ограничениями

Отметим, что на данный момент предлагается несколько вариантов того, как именно будет реагировать машина на нарушение скоростного режима автомобилем. Будет как принудительный сброс скорости, так и обыкновенное звуковое оповещение и вибрация. Выбор конкретного метода воздействия на автовладельцев останется за автопроизводителями.