Европейские автомобили, выпущенные после 2024 года, будут автоматически снижать скорость на участках с ограничениями

Европейские автомобили, выпущенные после 2024 года, будут автоматически снижать скорость на участках с ограничениямиЛибо всячески надоедать автовладельцу, пока это не произойдёт
Сообщается, что новые правила коснутся и рестайлингов уже существующих моделей автомобилей. Разумеется, для ряда производителей это станет определённой трудностью.
Внедрение ISA (интеллектуальной системой ограничения скорости — прим. редакции) — это огромный шаг вперёд в области безопасности дорожного движения, который может значительно снизить дорожно-транспортный травматизм и смертность. У производителей автомобилей теперь есть возможность максимально использовать потенциал ISA для создания более безопасных дорог для всех.
Отметим, что на данный момент предлагается несколько вариантов того, как именно будет реагировать машина на нарушение скоростного режима автомобилем. Будет как принудительный сброс скорости, так и обыкновенное звуковое оповещение и вибрация. Выбор конкретного метода воздействия на автовладельцев останется за автопроизводителями.