Еврокомиссия инициировала расследование о субсидиях, которые позволяют китайским компаниям продавать электрокары по низким ценам и наводнять своей продукцией страны ЕС, что негативно сказывается на местной промышленности. А получают поставщики такие возможности благодаря субсидированию со стороны государства.

В связи с этим Еврокомиссия начала сложное для торовых отношений с Китаем антисубсидиарное расследование, в результате которого китайские производители EV будут разделены на несколько категорий. К категории с самой высокой надбавкой таможенного тарифа отнесут компании, отказавшиеся чувствовать в расследовании. Надбавка к существующему тарифу в 10% составит 37,6%, а итоговый размер тарифа — 47,6%; это касается государственного производителя MG SAIC Motor Corp.

Материнская компания Volvo Car AB, принадлежащая Geely, а также производитель BYD Co., понесут дополнительные расходы сверх текущего тарифа в размере 19,9% и 17,4% соответственно.

Другие производители электромобилей в Китае, которые сотрудничали с расследованием, но не попали в выборку, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в 20,8%. Причём повышение тарифов коснётся не только собственно китайских вендоров, но и зарубежных по отношению к Китаю, но имеющих в стране заводы: Renault, BMW и Tesla. Отмечается, что среди зарубежных компаний на американского производителя приходится наибольшая часть поставок EV из Китая в ЕС.

Китай уже пообещал принять в ближайшее время симметричный и адекватный ответ.