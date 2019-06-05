Федеральная информационная система ГИБДД переживает сбой по всей России

В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой по всей России. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник заявил: «Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета».

Также источник отметил, что специалисты уже работают над устранением проблемы и неполадки должны быть устранены в ближайшее время.

Федеральная информационная система ГИБДД заработала в Госавтоинспекции с 2016 года. В неё поступает информация из территориальных и региональных подразделений ГИБДД.