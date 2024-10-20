Ferrari создала запоминающий дорогу «гиперкар» F80 мощностью 1200 лошадиных сил

Как пишет The Verge со ссылкой на пресс-службу Ferrari, F80 — единственный автомобиль, оснащённый «умной» системой Boost Optimization, считывающей прямые и повороты трассы, и без каких-либо дополнительных действий со стороны водителя подаёт больше мощности на гибридную систему, чтобы помочь достичь наилучшего времени прохождения круга.

Однако активировать Boost Optimization можно толко в режиме «Performance», чтобы получить постоянное количество электроэнергии на протяжении всего круга, или в режиме «Qualify» для максимального увеличения мощности в необходимый момент, но при этом быстр расходуется заряд батареи. Поскольку новая модель является гибридом, то в отличие от Ferrari SF90 Stradale и 296 GTB в этой машине нет режима полностью электрического вождения.

«Гиперкар» получил полноприводную трансмиссию с задним расположением двигателя V6 мощностью 900 л/с, а в сочетании с тремя электромоторами максимальная мощность достигает 1200 л/с. Согласно заявлениям Ferrari, это делает F80 «самым мощным дорожным автомобилем в истории». Установленные в F80 электромоторы — первые агрегаты, полностью разработанные и построенные автопроизводителем, и заимствованы из конструкции двигателя MGU-K, используемого в Формуле-1.