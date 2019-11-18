Ford изменил внешность легендарного Mustang с выходом электрической версии
Mustang Mach-E будет доступен в нескольких моделях, в числе которых базовая, оснащенная 255-сильным мотором и 75,7-киловаттной батареей, заднеприводная, которая комплектуется 282-сильным мотором и 98,8-киловаттной батареей, а также полноприводная, мощностью в 332 л.с. Известно, что время разгона до 100 км/ч составляет максимум 6,5 сек.
Внешний вид, равно как и интерьер электрокара выделяется на фоне других автомобилей Ford. Салон автомобиля оборудован 15,5 дюймовым экраном для контроля функционала машины, а также для системы Sync 4. Кроме того, Mustang Mach-E оснащен поддержкой голосовых помощников. Так, в машине можно пообщаться с фирменным ассистентом Ford, с Siri от Apple, а также с сервисом от Google.
Цена нового электрокара варьируется от 43 895 до 60 500 долларов. Начало продаж запланировано на конец 2020 года.