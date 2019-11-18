Ford изменил внешность легендарного Mustang с выходом электрической версии

Внешний вид, равно как и интерьер электрокара выделяется на фоне других автомобилей Ford. Салон автомобиля оборудован 15,5 дюймовым экраном для контроля функционала машины, а также для системы Sync 4. Кроме того, Mustang Mach-E оснащен поддержкой голосовых помощников. Так, в машине можно пообщаться с фирменным ассистентом Ford, с Siri от Apple, а также с сервисом от Google.