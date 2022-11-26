Ford отзовёт 600 тысяч внедорожников по всему миру из-за опасной проблемы с двигателями

Ford отзовёт 600 тысяч внедорожников по всему миру из-за опасной проблемы с двигателямиМожет начаться пожар
Компания Ford заявила об отзыве 600 тысяч внедорожников Bronco Sport и Escape 2020–2023 модельного года с трёхцилиндровым полуторалитровым двигателем.
Фото: Edmunds.com
Оказалось, что эти машины пожароопасны из-за трещин в топливных форсунках. На данный момент компания получила 54 жалобы на возгорание в моторном отсеке, в четырёх случаях как раз из-за треснувших топливных форсунок. Сообщается, что, доля дефектных автомобилей охватит 520 тысяч машин в США и около 114 тысяч в других странах.
Производитель в апреле 2022 года уже отзывал автомобили указанных моделей из-за угрозы трещин в корпусе маслоотделителя, из-за которой был высок риск утечки и возгорания в двигателе.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США подчеркнула, что автомобили, отремонтированные в рамках весенней сервисной акции, тоже подпадают под новый отзыв.