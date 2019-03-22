Ford представил систему помощи EcoGuide для экономии топлива

Автопроизводитель Ford представил систему помощи по экономичному вождению EcoGuide. Она помогает водителям экономить топливо, показывая водителем, когда замедляться и переключать передачи, оценивая обстановку впереди и даже за пределами поля зрения.

По словам производителя, Ford впервые на коммерческом автомобиле представляет технологию, которая помогает добиться большей топливной экономичности за счет правильно рассчитанного торможения. Система оценивает обстановку впереди и даже за пределами поля зрения и подсказывает водителю, когда нужно замедлиться, чтобы избежать резкого торможения.

EcoGuide использует встроенную в автомобиль систему спутниковой навигации для прогнозирования дорожной ситуации и предлагает наиболее экономичный способ вождения. Она анализирует стиль вождения и даёт обратную связь через приборную панель, помогая достичь наибольшей экономичности с учётом дорожной обстановки.

В первую очередь Ford введёт EcoGuide на новых Ford Transit, фургоне Transit Custom и микроавтобусе Tourneo Custom в середине 2019 года.