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Авто
Сегодня 16:20

Ford представил систему помощи EcoGuide для экономии топлива

Она появится на новом Ford Transit

Автопроизводитель Ford представил систему помощи по экономичному вождению EcoGuide. Она помогает водителям экономить топливо, показывая водителем, когда замедляться и переключать передачи, оценивая обстановку впереди и даже за пределами поля зрения.

По словам производителя, Ford впервые на коммерческом автомобиле представляет технологию, которая помогает добиться большей топливной экономичности за счет правильно рассчитанного торможения. Система оценивает обстановку впереди и даже за пределами поля зрения и подсказывает водителю, когда нужно замедлиться, чтобы избежать резкого торможения.

EcoGuide использует встроенную в автомобиль систему спутниковой навигации для прогнозирования дорожной ситуации и предлагает наиболее экономичный способ вождения. Она анализирует стиль вождения и даёт обратную связь через приборную панель, помогая достичь наибольшей экономичности с учётом дорожной обстановки.

В первую очередь Ford введёт EcoGuide на новых Ford Transit, фургоне Transit Custom и микроавтобусе Tourneo Custom в середине 2019 года.

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