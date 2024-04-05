Ford сосредоточит усилия на разработке улучшенных гибридов, а не электромобилей

Запуск производства этой SUV-модели, равно как разработка и развитие инфраструктуры для производства аккумуляторов, отложены до 2027 года, хотя компания всячески подчёркивает свою «приверженность» исключительности концепции электрокаров. Как сообщила пресс-служба Ford, компания предполагает использовать дополнительное время, чтобы «воспользоваться преимуществами новых технологий производства батарей».

Также производитель отложил продвижение проекта электропикапа следующего поколения под кодовым названием «T3» — с конца 2025 до 2026 года. При этом по официальной информации самой Ford, компания только сейчас устанавливает штамповочное оборудование, которое будет производить листовой металл для SUV-пикапа.

И всё это ради работы над гибридными моделями: компания направила усилия на «новое продвижение» именно таких машин. Ford заявила, что планирует предлагать улучшенные гибридные силовые агрегаты во всей линейке Ford Blue к 2030 году.