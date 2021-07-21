Ford запустит беспилотное такси уже в 2021 году

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Ford запустит беспилотное такси уже в 2021 годуПолучить доступ к нему смогут пользователи сервиса Lyft
Последние несколько лет беспилотные автомобили и такси переходят из статуса фантастики во что-то более осязаемое. Так, например, компания Ford объявила о планах запустить собственное такси без водителей уже в 2021 году.
Изначально новый сервис появится лишь в городе Остин в США. Но затем, в 2022 году, к нему «присоединится» и всем известный Майами. Доступ к услуге получат клиенты сервиса Lyft, пишет The Verge.
В основу беспилотников ляжет технология Argo AI. Её разработкой занимались инженеры Volkswagen и Ford.
На старте в сервисе такси будет числиться не более 100 автомобилей, но затем их число будет увеличено примерно до 1 тыс штук.
Отметим, что в России также ведётся активное развитие данного направления. Одним из самых ярких игроков на рынке является Яндекс. На сегодняшний день разработчики IT-гиганта тестируют свои наработки сразу на нескольких территориях: в Сколково, Иннополисе, а также в некоторых районах Санкт-Петербурга и Москвы.