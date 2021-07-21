Ford запустит беспилотное такси уже в 2021 году

Изначально новый сервис появится лишь в городе Остин в США. Но затем, в 2022 году, к нему «присоединится» и всем известный Майами. Доступ к услуге получат клиенты сервиса Lyft, пишет The Verge.

В основу беспилотников ляжет технология Argo AI. Её разработкой занимались инженеры Volkswagen и Ford.

На старте в сервисе такси будет числиться не более 100 автомобилей, но затем их число будет увеличено примерно до 1 тыс штук.

Отметим, что в России также ведётся активное развитие данного направления. Одним из самых ярких игроков на рынке является Яндекс. На сегодняшний день разработчики IT-гиганта тестируют свои наработки сразу на нескольких территориях: в Сколково, Иннополисе, а также в некоторых районах Санкт-Петербурга и Москвы.