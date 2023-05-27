00:23, 27 мая 2023
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Ford запустит производство электрического кроссовера с мощным аккумулятором, как у «сверхзвукового поезда»Главное, это будет энергоэффективное решение
Глава Ford Джим Фарли сообщил, что подразделение электромобилей по-прежнему убыточно, но компания продолжит наращивать производство таких машин. При этом он уверил клиентов в том, что новые электрокары станут как «личный сверхзвуковой поезд».
Планируется, что в 2025 году компания сможет представить такую машину. Но основой будет не столько мощный аккумулятор, сколько энергоэффективный.
Новые машины будут оснащены аккумулятором в 100 кВт/ч. Большое внимание будет уделено аэродинамике. Новинка получит покатую крышу и купеобразную конфигурацию дверей, шины с низким сопротивлением качению и уменьшенным дорожным клиренсом.