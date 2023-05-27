Ford запустит производство электрического кроссовера с мощным аккумулятором, как у «сверхзвукового поезда»

Планируется, что в 2025 году компания сможет представить такую машину. Но основой будет не столько мощный аккумулятор, сколько энергоэффективный.

Новые машины будут оснащены аккумулятором в 100 кВт/ч. Большое внимание будет уделено аэродинамике. Новинка получит покатую крышу и купеобразную конфигурацию дверей, шины с низким сопротивлением качению и уменьшенным дорожным клиренсом.