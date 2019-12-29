Футуристичный пикап Илона Маска снялся в клипе рэпера

Также, помимо фирменного электропикапа и квадроцикла Tesla в клипе появились прочие устройства, производимые компаниями Маска, в том числе и огнемет Not A Flamethrower, продажей которого занималась его же компания The Boring Company. При этом важно понимать, что Трэвис Скотт и Илон Маск точно знакомы — они как минимум запечатлены на общем снимке, сделанном в декабре текущего года на рождественской вечеринки семьи Кардашьян.

Напомним, что Tesla официально заявила о том, что по ее планам производство Cybertruck должно начать уже в 2021 году, при этом как минимум один экземпляр данного автомобиля явно существует — скорее всего, это личное авто Илона Маска, на котором он еще в ноябре ездил в ресторан с друзьями.