General Motors окончательно «закопала» проект беспилотных такси Cruise

Опубликовано 07 февраля 2025, 00:001 мин.
General Motors окончательно «закопала» проект беспилотных такси CruiseСервис будет закрыт весной
Компания Cruise, специализирующаяся на разработке автопилота для электромобилей, которую недавно выкупил техногигант General Motors, увольняет около половины всех сотрудников в рамках реструктуризации, проводимой материнской компанией.
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Ожидается увольнение более 1000 человек, включая генерального директора и других высокопоставленных сотрудников. Некоторые сотрудники и ресурсы Cruise будут перенаправлены в команду Super Cruise, которая занимается системой помощи водителю автомобилей марки GM.
Заявленные сокращения связаны с решением GM прекратить программу роботакси, но компания всё еще стремится к созданию автомобилей без водителя для личного пользования. Главный технолог Cruise Мо Элшенави останется на работе до конца апреля, чтобы помочь с переходом. В результате произойдёт полное завершение программы Cruise.
Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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