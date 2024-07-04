General Motors отчиталась о рекордных продажах электромобилей

Кроме того, во втором квартале компания достигла рекордных показателей по продажам электромобилей — 21 930 единиц, что по отношению к прошлому году в целом уже больше на 0,6%. По данным компании, такое количество проданных электрокаров на 34% больше, чем в первом квартале и на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как заявила вице-президент GM и президент подразделения в Северной Америке Марисса Уэст, компания стремится к запуску программ разработки широкого парка электромобилей и автономного вождения к ним.

«У нас невероятное портфолио разнообразных автомобилей, и мы гибко подходим к решению этой задачи, поэтому мы можем выиграть, когда всё больше клиентов переходят на EV, и мы можем продолжать выигрывать, если они захотят остаться с известными им технологиями двигателей», — подчеркнула менеджер.