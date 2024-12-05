General Motors потеряет $5 млрд из-за снижения продаж в Китае

Речь идёт о совместном предприятии GM и китайской корпорации SAIC Motor, оценку которого «американец» готов снизить на сумму от $2,6 млрд до $2,9 млрд. GM также рассчитывает потратить $2,7 млрд на реструктуризацию бизнеса, которая будет включать «закрытие заводов и оптимизацию портфеля», большая часть которой произойдёт в четвёртом квартале 2024 года.

В период с 2010 по 2013 год Китай был крупнейшим рынком сбыта автомобилей GM, но в последние годы компания стремится увеличить продажи в этой стране, однако на фоне санкций это всё труднее. Доля рынка GM упала до 8,6% в 2023 году, по сравнению с пиком почти в 15% в 2015.

В третьем квартале GM и совместные предприятия поставили в Китай более 426 тысяч автомобилей, что меньше, чем 541 000, проданных годом ранее.

«Мы верим, что сможем обратить убытки вспять», — заявила инвесторам генеральный директор GM Мэри Барра в ходе отчёта за октябрь. По её словам, условия в Китае «очень сложные».