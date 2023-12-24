General Motors приостановила продажи нового автомобиля после отказа от CarPlay

В начале 2023 года GM сообщила, что планирует отказаться от мультимедийной системы Apple CarPlay в пользу собственной информационно-развлекательной платформы на основе Android. Это именно разработка автоконцерна, речь не об Android Auto.

Впервые «мультимедийка» GM была внедрена в новые электрические внедорожники Chevy Blazer EV, выпущенные несколько недель назад. Но первые же тесты показали, что система попросту не работает. Сбои создают зацикленность, система постоянно перезагружается, что влияет на работу и управляемость электромобиля. Иными словами, Blazer стали неуправляемыми.

В связи с этим производитель прекратил продажу новых машин до выявления и устранения причин всех 23 программных ошибок, найденных в ходе тестирования.