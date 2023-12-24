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Авто
22:30, 24 декабря 2023
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General Motors приостановила продажи нового автомобиля после отказа от CarPlay

Собственная мультимедийная система компании сделала электромобили неуправялемыми

Стало известно о проблемах, с которыми столкнулась компания General Motors, один из крупнейших мировых автопроизводителей. В линейку машин GM входят, в частности, знаменитые Chevrolet.

General Motors приостановила продажи нового автомобиля после отказа от CarPlay

© Apple

В начале 2023 года GM сообщила, что планирует отказаться от мультимедийной системы Apple CarPlay в пользу собственной информационно-развлекательной платформы на основе Android. Это именно разработка автоконцерна, речь не об Android Auto.

Впервые «мультимедийка» GM была внедрена в новые электрические внедорожники Chevy Blazer EV, выпущенные несколько недель назад. Но первые же тесты показали, что система попросту не работает. Сбои создают зацикленность, система постоянно перезагружается, что влияет на работу и управляемость электромобиля. Иными словами, Blazer стали неуправляемыми.

В связи с этим производитель прекратил продажу новых машин до выявления и устранения причин всех 23 программных ошибок, найденных в ходе тестирования.

Источник:iMore
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#CarPlay
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#General Motors
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#Chevrolet
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#мультимедиа
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#ANDROID
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