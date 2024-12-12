General Motors упразднила оператора беспилотных такси Cruise

Как пишет портал Engadget, согласно новой стратегии, это новое «единое подразделение сосредоточится пока на разработке передовых программ помощи водителю», а в будущем будет отвечать за полностью автономные персональные автомобили.

GM не является создателем Cruise: корпорация приобрела стартап в 2016 году. Но в 2023 бренд роботакси оказался под пристальным вниманием регуляторов после того, как один из его беспилотных автомобилей сбил пешехода в Сан-Франциско, протащив человека на значительное расстояние.

Последовавшее за этим расследование привело к тому, что Cruise прекратила все операции с беспилотными автомобилями и пилотируемыми роботакси, а несколько руководителей компании ушли в отставку или были уволены в связи с этим инцидентом.

Как отмечает источник, в последние время Cruise возобновила ограниченную деятельность, но удар по репутации, по всей видимости, стал непреодолимым препятствием для материнской компании.