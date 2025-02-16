General Motors запатентовала новое крепление заднего борта для пикапов

Идея в том, что интегрированная система крепления с «механизмом позиционирования» обеспечивает удержание двери в различных положениях. Как сообщает портал 32Cars.ru, преимущества этой технологии включают больше удобства, дополнительную защиту от кражи и гибкость использования для перевозки длинномерных грузов.

Однако, из-за дополнительного веса конструкции, предлагаемой GM, новая система крепления может оказаться проблемой для электрических пикапов марки GM, таких как GMC Hummer EV, и потребует усиления петель для обеспечения достаточной грузоподъёмности. При этом новая система крепления задней двери может привести к улучшению общего опыта использования пикапов и предоставить дополнительные преимущества для владельцев, подчёркивает источник.