Герман Греф испытал Lada для чиновников, но завёл автомобиль не с первого раза

19:54, 16 июня 2023
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Герман Греф испытал Lada для чиновников, но завёл автомобиль не с первого разаИз-за защитной функции
Участвуя в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), президент Сбербанка Герман Греф испытал новый автомобиль премиум-класса для чиновников Lada Aurа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ
Однако автомобиль не завёлся с первого раза. Машина была полностью исправной: автомобиль был заглушен, так как после предыдущей поездки передача осталась включённой.
Lada Aurа оснащена функцией защиты от запуска двигателя при включённой передаче. После того, как автомобиль был переведён в режим «Паркинг», завёлся.