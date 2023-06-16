Герман Греф испытал Lada для чиновников, но завёл автомобиль не с первого раза

Однако автомобиль не завёлся с первого раза. Машина была полностью исправной: автомобиль был заглушен, так как после предыдущей поездки передача осталась включённой.

Lada Aurа оснащена функцией защиты от запуска двигателя при включённой передаче. После того, как автомобиль был переведён в режим «Паркинг», завёлся.