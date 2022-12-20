Глава АвтоВАЗа рассказал, когда электромобили в России станут популярнее машин с ДВС

При этом Соколов не отрицает, что в ряде районов, например, в крупных городах по типу Москвы и Санкт-Петербурга, электромобили вполне могут пользоваться популярностью. Видимо, ориентируясь на них и создаётся электрический Largus, прототип которого представят уже на днях.