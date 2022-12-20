Глава АвтоВАЗа рассказал, когда электромобили в России станут популярнее машин с ДВС

Глава АвтоВАЗа рассказал, когда электромобили в России станут популярнее машин с ДВСИ почему это произойдёт не то чтобы скоро
В России, как и во всём остальном мире, становится всё больше владельцев электромобилей. Но как скоро данный тип транспорта обгонит по популярности традиционные ДВС-авто?
Фото: Autonews
Ответить на этот вопрос попытался президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он считает, что автомобили на электричестве не получат широкого распространения в нашей стране ещё до конца 2020-х.
В силу определённых географических особенностей, больших пространств нашей страны, а значит, больших расстояний между городами <...> Я полагаю, большого распространения в ближайшие годы, по крайней мере, до 2030 года, электромобилей в нашей стране не будет.
При этом Соколов не отрицает, что в ряде районов, например, в крупных городах по типу Москвы и Санкт-Петербурга, электромобили вполне могут пользоваться популярностью. Видимо, ориентируясь на них и создаётся электрический Largus, прототип которого представят уже на днях.