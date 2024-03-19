Глава Hertz ушел со своего поста после провала с электромобилями

Год после выхода из банкротства в 2020 году Hertz объявил о трансформации своего бизнеса по аренде автомобилей, собираясь приобрести 100 000 электромобилей Tesla. Шерр присоединился к Hertz после принятия этого решения, но увеличил ставки на электромобили, заключив сделки с Polestar и GM. Однако компания не закупила много электромобилей у этих автопроизводителей, но к концу имела около 60 000 автомобилей от трех производителей.

После этого дела пошли вниз. Tesla резко снизила цены на свои электромобили Model 3 и Model Y, что снизило стоимость их вторичной продажи. Кроме того, Hertz заявил, что автомобили Tesla дорого ремонтировать и не пользуются популярностью среди арендаторов.

В результате компания начала избавляться от 20 000 электромобилей, примерно трети своего электрического парка. Это привело к убытку в размере $ 245 миллионов для Hertz и к его крупнейшему квартальному убытку с момента начала пандемии. Другие компании по аренде автомобилей также недавно отказались от электромобилей, и немецкая Sixt избавилась от всего своего парка.

Тем временем Вест был одним из девяти руководителей Cruise, уволенных после происшествия, в результате которого пешехода затянуло под автомобиль Cruise после столкновения с другим автомобилем. Власти обвинили компанию в скрытии видеозаписи, которая, предположительно, показывала жертву под их транспортным средством.