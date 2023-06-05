Глава Hyundai пообещал появление летающих авто уже до конца 2029 года

По крайней мере, об этом заявил Майкл Коулу, глава Hyundai в Великобритании. В интервью Top Gear он порассуждал о потенциале столь футуристичного транспортного средства.

Коул признал, что мы можем увидеть некоторые применения внутригородской доставки грузов с использованием «городской воздушной мобильности».

Правда, появление летающих автомобилей для пассажиров он ожидает скорее ближе к концу текущего десятилетия. И то, в меньшем масштабе.

Отметим, что ранее Hyundai уже демонстрировала автономные вертикальные взлётно-посадочные аппараты в рамках выставки CES 2020. Их дочерняя компания Supernal занимается развитием передовых воздушных автомобилей.

Хотя летающие автомобили до сих пор так и не стали реальностью для нас, амбициозные усилия Hyundai намекают на будущее, где это транспортное средство является вполне обыденным и будничным.