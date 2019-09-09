Глава Nissan был уволен за финансовые махинации внутри компании

Совсем недавно Nissan провела внутреннее расследование, в рамках которого было выяснено, что глава компании Хирото Саикава, вместе с другими топ-менеджерами, неоднократно получил завышенные выплаты по фантомным опционам. Так называются премиальные выплаты сотрудникам, основанные на закрепленным за ним условным пакетом акций.

Стоит отметить, что Саикава уже принес публичные извинения, отметив, что он не имел никакого отношения к назначению выплат. Также, по его словам, он понятия не имел, что деньги, которые он получил, были выплачены сверх установленной нормы. Бывший глава компании дал обещание, что вернет родной компании сумму, вызвавшую сомнения, в полном размере, а это порядка 400 тыс евро.