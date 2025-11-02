Глава OpenAI потребовал вернуть $50 тысяч за так и не представленный Tesla Roadster

Альтман заявил, что разочарован семилетним ожиданием обещанного запуска в 2017 году, который так и не состоялся в обещанные сроки. В свою очередь, Альтман признал сложности разработки, но счёл задержку необоснованной.

В своих соцсетях Альтман опубликовал скриншоты переписки с Tesla. На одном из них было письмо от 11 июля 2018 года, подтверждающее его предзаказ, за который он внёс $50 000. На другом скриншот зафиксировано обращение за возвратом средств. Третий скриншот показал, что письмо не было доставлено из-за ошибки в адресе. В итоге Альтман требует вернуть $50 000: основную сумму предоплаты, $45 000, и дополнительные $5000.

Ситуация в том, что Tesla неоднократно переносила дату запуска Roadster. В октябре 2024 года Илон Маск анонсировал завершение разработки дизайна модели и пообещал, что это будет едва ли не «самый быстрый серийный автомобиль в истории». Однако производство так и не стартовало.