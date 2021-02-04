Глава Tesla Илон Маск рассказал, когда не стоит покупать электромобили компании

Как оказалось, даже глава автомобильного бренда готов признать, что не всегда покупка транспортного средства его компании является логичным решением. Как пишет MarketWatch, ссылаясь на слова Маска, лучше всего покупать электромобили Tesla либо в самом начале производства, либо когда оно выйдет на стабильный уровень.

Самым неправильным решением в данном вопросе будет покупка автомобиля во время наращивания производства, так как в такой ситуации сложно следить за всеми мелочами, и контроль качества снижается.

В качестве примера такой ситуации глава Tesla назвал декабрь 2020 года. Тогда автопроизводитель очень сильно старалась выполнить годовой план по поставкам. Эта поспешность привела к возникновению проблем с окраской.