Глава Xiaomi подтвердил, что в компании работают над новыми моделями электромобилей

Но в то же время он отметил, что в данный момент основные усилия сосредоточены на поставках модели Xiaomi SU7.

Лу Вейбин уточнил, что компания практикует строгие меры по сохранению конфиденциальности относительно новых моделей и пока не время раскрывать подробности.

На телефонной конференции он также рассказал о заказах на Xiaomi SU7. Оказалось, что наиболее популярной версией стала Max, на которую приходится более 40% заказов.

Стандартная и Pro-версии занимают по 30% каждая. Популярные цвета включают серый, пурпурный, синий и оливковый, причем на пурпурный приходится около 20% заказов.

Xiaomi Group также объявила, что в I квартале 2024 года общий доход компании составил 75.5 млрд юаней, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Скорректированная чистая прибыль составила 6.5 млрд юаней, что на 101% больше по сравнению с прошлым годом.