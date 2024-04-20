Главный инженер, работавший над спорткаром Chevrolet, ушёл на пенсию

Речь идёт о старшем инженере Corvette Тадже Юхтере, который проработал на производстве 47 лет, с 1977 года. Работать он начал на сборочном заводе в Лордстауне, штат Огайо, а в 1993 году вошёл в команду Corvette, работавшую над корветами C5 и C6 под руководством главного инженера Дэйва Хилла, а в 1999 году был назначен помощником главного инженера Corvette.

В 2006 году Юхтер был назначен главным исполнительным инженером Corvette и фактически стал ответственным за разработку всей линейки этих спорткаров. Под руководством Юхтера в производство были запущены корветы С7 и С8.

«Для меня было честью всей жизни работать в этой компании. Я знаю, что будущее шильдика в правильных руках», — заявил инженер в своём заявлении.