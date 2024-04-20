Главный инженер, работавший над спорткаром Chevrolet, ушёл на пенсию

Опубликовано 20 апреля 2024, 23:04
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Главный инженер, работавший над спорткаром Chevrolet, ушёл на пенсиюПосле 47 лет выслуги
Компания General Motors издала пресс-релиз по случаю ухода на пенсию одного из тех ключевых специалистов компании, которые начинали работать над легендарными спорткарами Chevrolet Corvette.
© Chevrolet
Речь идёт о старшем инженере Corvette Тадже Юхтере, который проработал на производстве 47 лет, с 1977 года. Работать он начал на сборочном заводе в Лордстауне, штат Огайо, а в 1993 году вошёл в команду Corvette, работавшую над корветами C5 и C6 под руководством главного инженера Дэйва Хилла, а в 1999 году был назначен помощником главного инженера Corvette.
В 2006 году Юхтер был назначен главным исполнительным инженером Corvette и фактически стал ответственным за разработку всей линейки этих спорткаров. Под руководством Юхтера в производство были запущены корветы С7 и С8.
«Для меня было честью всей жизни работать в этой компании. Я знаю, что будущее шильдика в правильных руках», — заявил инженер в своём заявлении.