ГЛОНАСС рассекретил количество зарегистрированных в системе автомобилей

Компания ГЛОНАСС отчиталась о результатах по государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

ГЛОНАСС является оператором системы, которая сейчас является обязательной для новых машин. На данный момент она используется, в основном, для экстренных ситуаций, например, чтобы автоматически вызвать скорую помощь.

Итак, по состоянию на 15 июля 2019 года в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано уже более 4 033 300 транспортных средств. Ежедневный прирост составляет порядка 4-5 тысяч.

По мере увеличения количества зарегистрированных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей растет и количество экстренных вызовов. В настоящее время фильтрующий контактный центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обрабатывает в среднем 11 600 вызовов в сутки.

Система была введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года. Система обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях и передачу данных в экстренные оперативные службы. За четыре с половиной года «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала свыше 3 424 100 вызовов, из которых 40 550 потребовали реагирования экстренных оперативных служб. При этом 24 116 вызовов были осуществлены в автоматическом режиме - в результате ДТП с сильными повреждениями автомобиля.