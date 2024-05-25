GM начнёт перерабатывать аккумуляторы со своих EV на заводах соучредителя Tesla

Опубликовано 25 мая 2024, 00:45
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GM начнёт перерабатывать аккумуляторы со своих EV на заводах соучредителя TeslaЗатем будут сделаны новые
Один из ведущих американских автопроизводителей, General Motors, заключил договор с фирмой по переработке аккумуляторов для электромобилей Redwood Materials, основанной соучредителем и бывшим техническим директором Tesla Джей Би Страубелем. Компании стали партнёрами в сфере переработки катодно-анодных материалов для получения элементов для новых аккумуляторов.
© Redwood Materials
Redwood Materials будет работать с Ultium Cells LLC — совместным предприятием по переработке аккумуляторов между GM и южнокорейской LG Energy Solution, дочерней компанией LG Chem и крупным поставщиком литий-ионных батарей для Audi, Mercedes-Benz и той же GM.
Все полученные в ходе переработки материалы будут поставляться «многочисленным партнёрам» Redwood Materials и Ultium Cells LLC для создания новых аккумуляторов. Ожидается, что совместное предприятие будет производить 80 ГВтч аккумуляторных элементов в год на двух своих объектах в Уоррене, штат Огайо, и Спринг-Хилле, штат Теннесси. Третий завод, расположенный в Мичигане, в настоящее время находится в стадии строительства.