GM внедрит в свои автомобили систему «умной» парковки для инвалидов

Опубликовано 01 января 2025, 18:001 мин.
GM внедрит в свои автомобили систему «умной» парковки для инвалидовЧтобы не допускать аварий
Американский автопроизводитель General Motors запатентовал технологию «умной» парковки для водителей с ограниченными возможностями. Система должна помочь точно парковаться, не создавая трудности как для таких водителей, так и для соседей по парковке.
Патентная заявка внесена в базу Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO). Согласно документу, система парковки для инвалидов предполагает наличие встроенных камер, лидаров и GPS. Система анализирует данные об автомобиле, его размерах и сопоставляет с данными об окружающей обстановке.
Таким образом формируется профиль парковочного места и подъездов к нему, а также возможности манёвра, чтобы не допустить аварии. После этого автомобиль подъезжает в выбранному месту и паркуется.
Но если парковка окажется затруднённой из-за стоящей рядом машины, здесь и раскрывается весь потенциал парковочной системы: система может запросить перемещение соседнего автомобиля либо «автономно его переставит». Что это и как будет работать, неясно.