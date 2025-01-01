GM внедрит в свои автомобили систему «умной» парковки для инвалидов

Патентная заявка внесена в базу Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO). Согласно документу, система парковки для инвалидов предполагает наличие встроенных камер, лидаров и GPS. Система анализирует данные об автомобиле, его размерах и сопоставляет с данными об окружающей обстановке.

Таким образом формируется профиль парковочного места и подъездов к нему, а также возможности манёвра, чтобы не допустить аварии. После этого автомобиль подъезжает в выбранному месту и паркуется.