Голосовой помощник Alexa заменит инструкции к автомобилям

Этот инструмент предлагает интуитивный и легкий способ узнать все о возможностях автомобиля. От освоения парковочной системы до персональной настройки режимов вождения — чат-бот помогает без лишних сложностей и отвлечений на дороге получить ответы на интересующие вопросы, пишут СМИ.

Также, этот ИИ-помощник не только ответит на вопросы, но и выполнит команды. Он интегрируется с информационно-развлекательной системой автомобиля, позволяя управлять музыкой, настройками и маршрутами — прямо во время поездки, что уменьшит факторы отвлечения во время езды.