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Авто
12:45, 10 января 2024
1 мин.

Голосовой помощник Alexa заменит инструкции к автомобилям

И ответит на все вопросы

На выставке CES 2024 Amazon и BMW объявили о партнерстве в сфере интеграции высокотехнологичной языковой модели с Alexa. Новый чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, заменит громоздкие руководства, мгновенно отвечая на вопросы о функционале машине.

Голосовой помощник Alexa заменит инструкции к автомобилям

© Ferra.ru

Этот инструмент предлагает интуитивный и легкий способ узнать все о возможностях автомобиля. От освоения парковочной системы до персональной настройки режимов вождения — чат-бот помогает без лишних сложностей и отвлечений на дороге получить ответы на интересующие вопросы, пишут СМИ.

Также, этот ИИ-помощник не только ответит на вопросы, но и выполнит команды. Он интегрируется с информационно-развлекательной системой автомобиля, позволяя управлять музыкой, настройками и маршрутами — прямо во время поездки, что уменьшит факторы отвлечения во время езды.

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