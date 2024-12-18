Google протестирует беспилотные такси Waymo на дорогах Токио

Цель Waymo — собрать данные о нюансах вождения в японской столице, включая левостороннее движение и навигацию в городской среде. Waymo сотрудничает с крупным японским оператором такси Nihon Kotsu. Водители этого оператора будут использовать автомобили Waymo для составления карты основных районов Токио.

Ожидается, что около 25 автомобилей Jaguar I-PACE от Waymo поедут в Японию, начиная с 2025 года. Данные испытания помогут Waymo понять, как работать в международной среде, но компания отметила, что пока не планирует предоставлять услуги пассажирам в Токио.

Как отмечает издание Quartz, этот шаг от Waymo является частью их стратегии расширения границ исследования автономного вождения.

«Наша приверженность безопасному транспорту выходит за рамки границ, и мы рады привезти Waymo Driver в Японию. Сотрудничая с Nihon Kotsu и GO, мы поймём уникальные транспортные потребности Токио и заложим основу для формирования будущего транспорта в этом городе», — заявил один из руководителей Waymo Текедра Мавакана.