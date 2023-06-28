Грузовики с автопилотом от Сбера начали ездить из Москвы в Санкт-Петербург и обратно

Водители-испытатели будут присутствовать в кабинах грузовиков для обеспечения безопасности поездки. Сообщается, что данный запуск является следующим шагом после успешного начала беспилотных грузовых перевозок по трассе М-11 с 14 июня.

Совместные усилия компаний привели к разработке и сертификации первых прототипов беспилотных грузовиков, созданию высокоточной цифровой карты трассы М-11 и тестированию тягачей Globaltruck на действующих маршрутах.

По словам Ильи Дмитриева, председателя совета директоров «Глобалтрак менеджмента», автоматизация и цифровизация становятся ключевыми факторами развития грузоперевозочной отрасли.

Он также отметил, что данные, собранные в рамках поездок автономного транспорта, будут использованы для развития цифровых логистических платформ.