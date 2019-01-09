Harley-Davidson выпустил электромотоцикл с постоянным подключением к интернету

Модель LiveWire запланирована к выпуску в августе 2019 года. Panasonic Automotive выступит поставщиком блока контроля телематики и платформы подключаемых сервисов OneConnect. Комплекс с подключением по сотовой связи 4G LTE позволит водителю в любое время получать на свой смартфон актуальную информацию о мотоцикле.
Мобильное приложение и новый сервис HarleyDavidson Connect позволят контролировать состояние мотоцикла, в том числе уровень заряда батареи и оставшийся пробег, а также статус при перезарядке и время до ее полного завершения. Водитель сможет контролировать эти параметры даже удаленно - из любого места, обеспеченного покрытием сотовой связи. В приложение Harley-Davidson также будет добавлен модуль для поиска ближайших зарядных станций.
Приложение Harley-Davidson сможет показывать точно место парковки электробайка. В случае, если кто-то попытается угнать, повредить или как-то иначе воздействовать на мотоцикл, на телефон владельца придет срочное оповещение. Отследить угнанное транспортное средство позволит встроенный GPS-трекер. Также на смартфон будут сбрасываться напоминания о необходимости сервисного обслуживания.
Предзаказы на первый подключаемый электромотоцикл уже можно подать на сайте Harley-Davidson по цене от 29 799 долларов.