Harley-Davidson выпустил электромотоцикл с постоянным подключением к интернету

Модель LiveWire запланирована к выпуску в августе 2019 года. Panasonic Automotive выступит поставщиком блока контроля телематики и платформы подключаемых сервисов OneConnect. Комплекс с подключением по сотовой связи 4G LTE позволит водителю в любое время получать на свой смартфон актуальную информацию о мотоцикле.

Мобильное приложение и новый сервис HarleyDavidson Connect позволят контролировать состояние мотоцикла, в том числе уровень заряда батареи и оставшийся пробег, а также статус при перезарядке и время до ее полного завершения. Водитель сможет контролировать эти параметры даже удаленно - из любого места, обеспеченного покрытием сотовой связи. В приложение Harley-Davidson также будет добавлен модуль для поиска ближайших зарядных станций.