HAVAL рассказал о преимуществах кроссоверов F-серии с Dargo X для путешествий

HAVAL рассказал о преимуществах кроссоверов F-серии с Dargo X для путешествийНа примере поездки совместно с TECNO в Калмыкию
Компания HAVAL рассказала о преимуществах своих кроссоверов F-серии, особенно модели Dargo X, предназначенной для путешествий.
Совместно с брендом смартфонов TECNO, автопроизводитель организовал увлекательное приключение в Калмыкии, чтобы продемонстрировать возможности своих автомобилей.
В поездке использовались HAVAL Dargo X, HAVAL F7 и HAVAL F7x, которые успешно справились с требовательными маршрутами.
HAVAL Dargo X был выбран благодаря своим внедорожным характеристикам, включая блокировку заднего дифференциала и экспертный режим бездорожья, позволяющий преодолевать сложные участки пути.
А кроссоверы F-серии обладают электронными ассистентами, обеспечивающими комфорт и безопасность на дороге.
Подобное сотрудничество между двумя брендами — HAVAL и TECNO — позволяет предложить путешественникам комплексное решение, объединяющее надёжные автомобили и инновационные смартфоны.