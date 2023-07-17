HAVAL рассказал о преимуществах кроссоверов F-серии с Dargo X для путешествий

Совместно с брендом смартфонов TECNO, автопроизводитель организовал увлекательное приключение в Калмыкии, чтобы продемонстрировать возможности своих автомобилей.

В поездке использовались HAVAL Dargo X, HAVAL F7 и HAVAL F7x, которые успешно справились с требовательными маршрутами.

HAVAL Dargo X был выбран благодаря своим внедорожным характеристикам, включая блокировку заднего дифференциала и экспертный режим бездорожья, позволяющий преодолевать сложные участки пути.

А кроссоверы F-серии обладают электронными ассистентами, обеспечивающими комфорт и безопасность на дороге.

Подобное сотрудничество между двумя брендами — HAVAL и TECNO — позволяет предложить путешественникам комплексное решение, объединяющее надёжные автомобили и инновационные смартфоны.