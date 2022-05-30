Honda будет следить за состоянием водителей при помощи искусственного интеллекта и МРТ, встроенных в авто

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Honda будет следить за состоянием водителей при помощи искусственного интеллекта и МРТ, встроенных в автоКиберпанк, который мы заслужили
В Сети появилась информация о новом сотрудничестве — на этот раз между Honda и японским Национальным институтом квантовых наук и технологий. Совместными усилиями они намерены создать систему, анализирующую когнитивное состояние водителя.
Сообщается, что физическое состояние человека, управляющего транспортным средством, компания будет отслеживать в том числе при помощи технологии на базе искусственного интеллекта. Ею планируется оснащать автомобили бренда в будущем.
Помимо ИИ, в неё будут внедрены ряд датчиков, в том числе технологии магнитно-резонансной томографии. С их помощью производитель намерен анализировать мозговую деятельность, движения глаз и другие параметры водителя.
Так, например, система сможет определять линию взгляда водителя, после чего предупреждать его о тех пешеходах, которые не попали в поле зрения. Также новая система сможет отслеживать манеру вождения — на основе этих данных она сможет предупреждать о возможном развитии заболеваний.