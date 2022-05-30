Honda будет следить за состоянием водителей при помощи искусственного интеллекта и МРТ, встроенных в авто

Сообщается, что физическое состояние человека, управляющего транспортным средством, компания будет отслеживать в том числе при помощи технологии на базе искусственного интеллекта. Ею планируется оснащать автомобили бренда в будущем.

Помимо ИИ, в неё будут внедрены ряд датчиков, в том числе технологии магнитно-резонансной томографии. С их помощью производитель намерен анализировать мозговую деятельность, движения глаз и другие параметры водителя.

Так, например, система сможет определять линию взгляда водителя, после чего предупреждать его о тех пешеходах, которые не попали в поле зрения. Также новая система сможет отслеживать манеру вождения — на основе этих данных она сможет предупреждать о возможном развитии заболеваний.