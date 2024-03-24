Honda и Toyota уменьшили выплаты дилерам на фоне бума на гибридные автомобили

Согласно статистическому отчёту американской исследовательской компании Motor Intelligence, продажи гибридных автомобилей в феврале 2024 года составили около 106 тысяч машин, что на 54% больше, чем в 2023. Доля «гибридов» в общем объёме продаж выросла до более чем 8% с примерно 5% годом ранее. Особенно хорошо «идут» Toyota Camry и Corolla.

И японские автопроизводители решили поднять собственные продажи за счёт сокращения стимулирования дилеров. В феврале Toyota выплатила дилерским сетям $1316 за автомобиль в качестве поощрений, что более чем на 50% меньше среднего показателя по отрасли — $2828. В свою очередь, дилерские центры используют стимулы для предоставления скидок покупателям.

Но в Toyota и Honda заметили тенденцию к тому, что их автомобили хорошо продаются и без скидочных предложений. Это подтвердил и один из ведущих японских аналитиков, Тосихиде Киношита из SMBC Nikko Securities: «Гибриды Toyota Camry и Corolla хорошо продаются и без скидок», — отметил эксперт в недавнем интервью.