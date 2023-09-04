Honda откажется от выпуска бензиновых авто в Китае уже с 2027 года

Представитель Honda, Сёмура Такао, подчеркнул, что компания планирует полностью перейти на производство электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах к 2040 году во всем мире.

Однако для китайского рынка этот переход будет осуществлен раньше.

Также стало известно, что Honda планирует запустить несколько новых моделей под электрическим брендом «e:N» в ближайшие годы. Например, модели «e:NS2» и «e:NP2» появятся на рынке в начале 2024 года.

Кроме того, автомобильный бренд активно работает над разработкой новых технологий аккумуляторов, включая полностью твердотельные батареи, которые обещают быть более эффективными и безопасными.