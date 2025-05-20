Honda сократит производство электромобилей ради гибридов

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе заявил об уменьшении инвестиций в электрификацию до 7 трлн иен, отменив предыдущий план на 10 трлн. Предполагается, что к 2030 году продажи электромобилей упадут на 30%, а доля электромобилей в продажах Honda составит 20%.

Компания планирует продать 2,2-2,3 млн гибридных автомобилей к 2030 году и запустить 13 новых гибридных моделей, начиная с 2027 года. Honda также разработает гибридную систему для крупногабаритных моделей. Планы по строительству производственной базы EV в Канаде также приостановлены, но производитель «продолжает стремиться к тому, чтобы к 2040 году все новые автомобили были электрическими или на топливных элементах».