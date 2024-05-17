Honda включилась в гонку производства EV для борьбы за китайский рынок

Honda вложит в разработку нового модельного ряда электромобилей и новый производственный кластер порядка 10 трлн иен, или $65 млрд. Планы рассчитаны до конца финансового года, который завершится в марте 2031 года.

Компания сосредоточится на разработке EV и необходимого для машин ПО. Инвестиции удваивают запланированный с 2022 года объём производства и ускоряют разработку электромобилей.

Из 10 трлн иен 6 трлн Honda выделит на строительство заводов по всей стране, ещё 2 трлн иен будут вложены в разработку автомобильного софта. Для компании важно завоевать потребителя в Китае на фоне всё большего увлечения Поднебесной электромобилями.

«Очень важно делать наши инвестиции стратегически и в нужное время», — заявил на пресс-конференции президент Honda Тосихиро Мибе.