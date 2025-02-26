HONGQI признали самым надежным автомобильным брендом Китая

Исследование проводится уже 16 лет и оценивает частоту возникновения неисправностей у автомобилей со сроком эксплуатации от 13 до 48 месяцев. Эксперты анализируют проблемы в таких категориях, как экстерьер, интерьер, мультимедиа, климат-контроль, силовая установка и системы помощи водителю. Надежность машин измеряется по индексу PP100 (количество проблем на 100 автомобилей) — чем ниже показатель, тем лучше.

В этом опросе участвовали 33 317 автовладельцев, купивших свои машины с 2020 по 2023 год. Всего было рассмотрено 229 моделей 44 брендов. Данные собирались с февраля по июль 2024 года в 81 городе Китая.

HONGQI показал лучшие результаты среди китайских марок, продемонстрировав минимальное количество жалоб от владельцев. Это подтверждает стратегию бренда, ориентированную на качество, долговечность и удовлетворение потребностей клиентов.

На российском рынке модельный ряд HONGQI включает кроссоверы HS3, HS5 и электрический E-HS9, минивэн HQ9, а также седаны бизнес- и представительского класса H5 и H9.