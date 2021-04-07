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Huawei показала электрокар, созданный при её участии
До официального анонса новинки осталось не так уж и много времени
В последнее время по сети ходит всё больше слухов касательно причастности той или иной технокомпании к производству электромобилей. Но на этот раз речь идёт о куда более достоверной информации. Китайская Huawei самолично показала электрокар, в чём создании она принимала участие.
Правда, в случае с затизеренным ARCFOX Polar Fox Alpha S речь идёт лишь о лазерных дальномерах среднего и дальнего действий. С другой стороны, как пишет TechGenyz , с помощью наработок инженеров Huawei, электромобиль сможет определять любые препятствия, в том числе и движущийся на высоких скоростях транспорт на разном расстоянии.
Отметим, что глава Huawei Smart Car Solution Ван Цзюнь также заявил, что китайский производитель намерен в будущем снизить стоимость лазерных дальномеров до 200 долларов. А в случае успеха и вовсе до 100 долларов.