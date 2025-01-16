Huawei представила робота для автономной зарядки электромобилей

После завершения зарядки, устройство автоматически отключает кабель, проводит оплату и позволяет автомобилю покинуть место. Роботизированный зарядный механизм установлен на 600-киловаттной зарядной станции Huawei, которая способна заряжать аккумулятор на 100 кВт всего за 10 минут.

Ожидается, что серийное производство робота начнется в 2025 году. Huawei не раскрывает подробности, однако, по данным источников, новая система будет совместима с автомобилями всех участников суперзарядного альянса Huawei, в том числе с моделями BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.